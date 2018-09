Burgemeester van Laarbeek met de dood bedreigd, 18-jarige Syriër verdacht

De Syriër moet zich vrijdag verantwoorden tegenover de rechtbank in Den Bosch. Hem wordt ’verbale bedreiging met enig misdrijf tegen het leven’ ten laste gelegd. De gemeente Laarbeek wil nu niet veel over de precieze toedracht van de bedreiging kwijt, omdat ze de rechtsgang niet wil belemmeren.

De bedreiging staat voor Van der Meijden niet op zichzelf. Op dit moment zijn er meerdere bedreigingen - uit ’andere hoeken’ - die door politie en Openbaar Ministerie nader onderzocht worden.

Zowel face to face als op sociale media krijgen veel burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere politieke ambtsdragers te maken met bedreigingen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vindt die intimidaties onacceptabel en daarom komt er een speciaal Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, waar ook ervaren (oud-)politici in zitten. „Het zijn mensen die het zelf hebben meegemaakt of er in hun werk mee hebben gedeald”, zei ze eerder tegen De Telegraaf. „Ze bieden ten eerste een luisterend oor. Politici kunnen op die manier praten met iemand die vaker met dit bijltje heeft gehakt en ze kunnen nuttig advies krijgen.”