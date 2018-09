Slachtoffer Spyshop leverde afluisterapparatuur Astrid Holleeder

Dat melden meerdere bronnen van De Telegraaf. De politie wil hangende het onderzoek niets zeggen. De 31-jarige man die van achteren in het hoofd is gestoken is Sander de L. uit Alkmaar. Hij is zeer ernstig gewond geraakt.

Afluisterapparatuur

Opmerkelijk is dat deze Sander de man is geweest, die rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur leverde aan Astrid Holleeder. Ze nam met de apparatuur gesprekken met haar broer Willem Holleeder op.

Alles wijst op een gerichte aanslag. Zo hebben de daders gebruikgemaakt van een vluchtwagen, een grijze Audi Q5 met het kenteken 12-RPJ-5. Naar de wagen, die volgens de politie is gestolen, wordt nog gezocht.

Fors team

De Amsterdamse politie heeft een fors team op de steekpartij gezet. Dinsdagochtend is uitgebreid forensisch onderzoek gedaan bij de spyshop aan de Moezelhavenweg. De politie heeft camerabeelden van bedrijven in de buurt opgevraagd die helderheid moeten geven over wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

De volledige achternaam van L. is vanwege privacyredenen niet vermeld