Heerlijk nazomerweer op komst

In het weekend wordt het geleidelijk warmer en flink zonnig. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuidoosten en er is weinig wind. Ideaal weer voor een fietstocht of een bezoek aan een attractiepark of dierentuin, schrijft Weeronline.

Zondag wordt het ondanks de aanvang van de meteorologische herfst een beetje zomers met veel zon en maxima van 22-24 graden. In het zuidoosten kan de middagtemperatuur zelfs oplopen naar 25 graden.

Op maandag en dinsdag wordt het nog wat warmer. Het kan in het zuiden, midden en oosten van het land 25-27 graden worden. Ook de rest van de week blijft het waarschijnlijk warmer dan normaal.

Vandaag dus nog even afzien. Vanmiddag kan in het hele land regen vallen. Vooral in het zuiden en in het oosten van het land kan het lokaal flink gaan plenzen en onweren.