Grote brand verwoest Primark

Dat schrijft BBC. Het gaat om een gebouw van vijf verdiepingen aan Castle Street, dat tot woensdagochtend nog brandde.

Brandweerlieden hebben dinsdag met man en macht geprobeerd de brand te bestrijden, maar konden niet voorkomen dat het historische gebouw compleet in de as is gelegd.

Omdat er wordt gevreesd dat het gebouw instort, wordt verkeer rondom het pand voorlopig omgeleid.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.

Tot woensdagochtend had de brandweer de handen vol aan het blussen.