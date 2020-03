Israël op weg naar regering van nationale eenheid

Netanyahu wordt ’gewoon’ voor de vijfde keer premier.

TEL AVIV - Wat drie verkiezingen niet hebben kunnen bewerkstelligen, is nu wel gelukt na drie weken coronacrisis: er is in Israël een regering van nationale eenheid in de maak. Daarbij zou Benjamin Netanyahu het eerste anderhalf jaar minister-president blijven, waarna Benny Gantz het stokje van hem overneemt.