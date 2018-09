Klaas Otto haalt uit naar OM: ’Heksenjacht’

Ⓒ ANP

BREDA - Klaas Otto heeft woensdag in de rechtbank in Breda hard uitgehaald naar het Openbaar Ministerie en de officieren van justitie die een dag eerder tien jaar cel tegen hem eisten. „Het OM wil de zaak niet oplossen, maar alleen maar mij veroordelen.” De oprichter van motorclub No Surrender spreekt van een „heksenjacht” en een „eenzijdig onderzoek.”