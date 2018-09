Rijksmuseum koopt stilleven Van Spaendonck voor € 900.000

Het schilderij, getiteld Bloemstilleven in albasten vaas, is gekocht bij een galerie in Parijs voor 900.000 euro. Ⓒ rijksmuseum.nl

AMSTERDAM - Het Rijksmuseum heeft een bloemstilleven van Gerard van Spaendonck aangekocht. Het schilderij van de Tilburgse schilder uit de tweede helft van de 18e eeuw is getiteld Bloemstilleven in albasten vaas. Het museum kocht het werk voor 900.000 euro bij een galerie in Parijs. Het is vanaf woensdag te zien in het Rijksmuseum.