’Utrecht straks geheel islamitisch?’

Eerst was alleen het Kanaleneiland een islamitische enclave, maar het islamitisch grondgebied is inmiddels uitgebreid met Overvecht en Leidsche Rijn. Apart zwemmen, meerdere moskeeën en hoofddoekjes bij overheidsdiensten zijn in Utrecht ook allang gewoon.

Het zal niet lang meer duren of Utrecht is, zoals diverse malen door moslims voorspeld, helemaal overgenomen door de islamitische gemeenschap.

Bert Osendarp, Herten