’Politiek maakt zich niet druk om apartheid’

En het onderwijs op Al Arqam is verder gericht op het bijbrengen van islamitische normen en waarden. Deze basisschool maakt deel uit van nog een andere basisschool genaamd de Klimroos. De kinderen kunnen hun school niet door dezelfde ingang betreden. Bewust zijn twee ingangen naast elkaar gecreëerd. Hoezo integratie? Hoezo participatie?

Het is nog niet zolang geleden, dat zwarten en blanken in Zuid-Afrika van elkaar gescheiden moesten blijven. Blanken vóór in de bus en zwarten achterin. Om maar een voorbeeld te noemen. Daar had men een naam voor. Apartheid. Gelukkig bestaat dat regime niet meer.

Waarom krijg ik toch bij dit krantenartikel een rare smaak in de mond. Alsof oude tijden gaan herleven. En dat dan in ons eigen land! In politiek Den Haag maakt men zich er kennelijk niet druk om. En dat zouden ze om meerdere redenen juist wél moeten doen.

Jan Muijs, Tilburg