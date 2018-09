’Met respect met elkaar leren leven’

Wij vinden de gescheiden gym raar? Toch is het niet zo heel lang geleden dat ik in Bussum zwemles had. In groepjes, jongens van 2 tot 4 en meisjes van 4 tot 6 (ik was jaar of 7). En mijn moeder droeg een hoofddoekje.

Ik zou ook graag terug willen naar de tijd van Hielke en Sietse. Maar dat is helaas niet mogelijk. Gewoon met respect met elkaar proberen te leven, dus ook onze kinderen zo opvoeden. Geldt voor ons allemaal!

Ria Smink-Wijntjes, Tiel