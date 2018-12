Vernielingen na antifascistische demonstratie Brussel

De betoging startte op het De Meeûssquare in Brussel en was gericht tegen het extreemrechtse ’Alliance for Peace and Freedom’ (APF), die dit weekend een congres houdt in de Belgische stad.

Een stuk of honderd tegenstanders van deze groep hield een betoging die niet zou zijn aangevraagd en dus niet was goedgekeurd door de politie.

„Ik maak me zorgen omdat ik overal in onze maatschappij tekenen zie van het weerkerend fascisme, van een terugkeer van extreemrechts gedachtegoed”, zei één van de betogers tegen De Standaard.

De demonstranten trokken met spandoeken door de stad en volgens liep het volgens de Brusselse politie uit de hand. „De betogers verzamelden losse projectielen zoals kasseien, voornamelijk van een werf vlakbij en brachten vernielingen aan”, zegt een woordvoerster.

Meerdere betogers zijn aangehouden.

Glasscherven op de straat. Ⓒ Hollandse Hoogte