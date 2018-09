Moeder (29) overlijdt na bil-liftoperatie

Leah Cambridge was afgereisd naar de Turkse stad Izmir, om voor ruim 3300 euro haar billen te vergroten en te laten liften.

Er wordt gezegd dat de vrouw op de operatietafel overleed, maar haar exacte doodsoorzaak is nog niet onthuld. De partner van Leah, Scott Frank, pleit nu voor meer duidelijkheid omtrent de dood van de moeder van zijn kinderen. Zo meldt de Daily Mail.

Gebroken man

Hij reisde samen met zijn schoonouders af naar Turkije om het lichaam van Leah weer terug te brengen naar huis. „Twee dagen geleden was ik nog gelukkig. Nu ben ik een gebroken man.” Aldus Scott.

Scott waarschuwt mensen die nadenken over het doen van een cosmetische ingreep. „Mensen moeten zich realiseren dat er dingen fout kunnen gaan.” Hij blijft achter met een gebroken hart. „Ik zal altijd een plekje overlaten aan de eettafel, zodat onze zoons nooit vergeten wie jij was.”

Goedkoper

Het komt vaker voor dat mensen afreizen naar verre oorden om daar hun cosmetische ingrepen te laten doen. In landen als Turkije of Brazilië zijn de kosten aanzienlijk lager dan in Europese landen.