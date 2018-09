Minister: bedreiging Geert Wilders weerzinwekkend

Dinsdag werd een 26-jarige man aangehouden die op Facebook zou hebben aangekondigd dat hij naar Nederland reisde om een aanslag op Wilders te plegen. Directe aanleiding voor het moordplan is de wedstrijd die Wilders komend najaar organiseert voor spotprenten over de profeet Mohammed. De politie vatte de verdachte op het Centraal Station van Den Haag in de kraag.

Grapperhaus wil niet zeggen hoe serieus het dreigement was. Hij neemt het hoe dan ook ernstig, omdat „de persoonlijke veiligheid” van Wilders, maar daarmee ook „onze vrije democratie” in het geding is.

De afgelopen weken, toen het rumoer over de cartoonwedstrijd aanzwol, heeft Grapperhaus naar eigen zeggen voortdurend overlegd met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Met Wilders had hij ook „zeer veelvuldig contact, ook heel persoonlijk.”

