Joyrider (18) moet cel in: ’Kan ik wel rijexamen doen?’

„Je raakt de macht over het stuur kwijt en weet een ijzeren, in beton gegoten, hek uit de grond te rijden. Als de politie komt, blijk je bijna 7x meer alcohol in je bloed te hebben dan is toegestaan. De politie neemt een speekseltest bij je af, uitslag: je bent onder invloed van THC”, schrijft de politie op Facebook.

De joyrider werd meegenomen naar het bureau, waar hij de nacht mocht doorbrengen. „De eerste vraag die je ons stelt luidt: ’Kan ik donderdag nog wel gewoon rijexamen doen?’ We blijven ons verwonderen. Iedere dag opnieuw...”