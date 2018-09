Spyshop-medewerker met geweer geslagen nadat wapen weigerde

„Kennelijk weigerde het geweer, waarna het slachtoffer werd geslagen en meerdere keren werd bewerkt - voornamelijk op het hoofd - met het geweer”, aldus de politie.

Bekijk ook: Slachtoffer Spyshop leverde afluisterapparatuur Astrid Holleeder

Het 31-jarige slachtoffer uit Alkmaar, Sander de L., is er slecht aan toe. Hij wordt kunstmatig in slaap gehouden in het ziekenhuis, zo melden bronnen dichtbij het onderzoek aan De Telegraaf. Het slachtoffer heeft een ernstige wond en zijn situatie is zeer zorgwekkend.

(De volledige achternaam van L. is vanwege privacyredenen niet vermeld)

Bekijk ook: Gewonde is medewerker spyshop

Alles wijst op een gerichte aanslag. Zo hebben de daders gebruikgemaakt van een vluchtwagen, een donkerkleurige Audi Q5 met het kenteken 12-RPJ-5. Die vermoedelijke vluchtauto is aangetroffen op de A.A.H. Struijckenkade in Slotermeer.

Ⓒ AS Media

Ook de dader of daders zijn nog spoorloos. De Amsterdamse politie heeft een fors team op de aanslagpoging gezet.

Bekijk ook: Onderzoek naar gewonde bij spyshop Amsterdam

Het slachtoffer werkt in de winkel Spy City aan de Moezelhavenweg in het Westelijk Havengebied van onze hoofdstad. Opmerkelijk is dat Sander de L. rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur leverde aan Astrid Holleeder. Ze nam met de apparatuur gesprekken met haar broer Willem Holleeder op.

Bekijk ook: Slachtoffer Spyshop leverde afluisterapparatuur Astrid Holleeder

Abonneer je op onze nieuwsbrief en krijg elke dag de mooiste verhalen in je mailbox!

Tips? M.van.wely@telegraaf.nl