Vader bindt dochter achter op bestelbusje

De video is een van de meest bekeken filmpjes op Turkse sociale media van afgelopen week. De auto met daaraan de vastgebonden vrouw, is afkomstig uit Istanbul, en werd op beeld vastgelegd door een andere automobilist. Zo meldt de Turkse krant Hurriyet Daily News.

Raadsel

Idris K. is aangehouden door de Turkse autoriteiten en zit vast. Het is niet duidelijk waarom de vrouw aan het voertuig zat vastgebonden. „Mijn dochter is 13 jaar oud. Ze houdt er van om op deze manier te reizen”, verklaarde de vader tegenover de politie.

Daarnaast zegt de man dat hij slechts 15 tot 20 kilometer per uur reed.