Meer vertraging dreigt voor Hoekse Lijn

Een metro toestel van vervoersbedrijf RET passeert de overweg Schenkelsdijk tijdens een schouwrit. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Nieuwe tegenslag ligt op de loer voor de Hoekse Lijn, de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland die wordt omgebouwd tot metrolijn. Het is „hoogst onzeker” of de lijn in het vierde kwartaal van dit jaar in gebruik kan worden genomen. De planning komt „zwaar onder druk te staan” door vertraging in de ontwikkeling van spoorbeveiligingssoftware.