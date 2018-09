Meisje (15) dat abortus pleegde na verkrachting broer, weer uit cel

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

JAKARTA - Een 15-jarig Indonesisch meisje dat een half jaar gevangenisstraf had gekregen wegens abortus na te zijn verkracht, is door een hoger gerechtshof vrijgesproken. Het hof in Jambi op Sumatra liet weten dat de rechter heeft vastgesteld dat het meisje abortus liet plegen onder omstandigheden die haar daartoe hebben gedwongen. Ze was door een broer verkracht.