Nsimire zwijgt over vermissing: ’Lotgenoten zeggen dat ze dan langer moet blijven’

DEN HAAG - Nsimire (14) uit Den Haag zwijgt bewust over wat zich heeft afgespeeld in de ruim drie weken die zij vermist is geweest. „Lotgenoten, die in dezelfde gesloten jeugdinstelling verblijven, hebben tegen haar gezegd dat ze daar langer moet blijven als zij de waarheid vertelt”, zegt familiewoordvoerder Alphonse Muambi.