Knuffel verloren? Rijkswaterstaat bellen!

Alle gevonden spullen worden een tijdje bewaard in de hoop dat de eigenaar zich meldt. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is dat nog niet bekend genoeg. Vandaar dat de dienst een actie op sociale media is begonnen om aan te geven dat het gratis informatienummer 0800-8002 ook mag worden gebeld voor verloren voorwerpen. En ja, zegt de woordvoerster: „Je mag ook bellen als je je knuffel bent kwijtgeraakt.”

Is het voorwerp traceerbaar naar de eigenaar, dan neemt Rijkswaterstaat zelf contact op. Staat er geen naam op en belt er niemand over, dan belandt het voorwerp na een dag of tien in de afvalbak. Tenzij het iets bijzonders is.

Boot

Zo vonden weginspecteurs op de A58 bij Arnemuiden een complete, gemotoriseerde opblaasbare boot. Die is tot verbazing van de inspecteur die hem vond nog altijd niet opgeëist. De boot is zo kostbaar dat die niet is afgevoerd, maar in een depot ligt te wachten op zijn eigenaar.

Ook andere opmerkelijke zaken doken op. Onlangs stuitten weginspecteurs op de A58 bij Heinkenszand op ruim honderd paar crocs. Verder werd een kinderglijbaan gevonden.