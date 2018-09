Invallen in onderzoek naar witwassen 1,8 miljoen euro

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De FIOD verdenkt twee echtparen en drie mannen van het witwassen van ongeveer 1,8 miljoen euro via buitenlandse financiële constructies. Het gaat om vijf mannen in de leeftijd van 42 tot 56 jaar en twee vrouwen van 45 en 51 jaar. Het onderzoek houdt verband met de Panama Papers, een grote hoeveelheid uitgelekte gegevens over dubieuze constructies die in Panama werden opgetuigd.