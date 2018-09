Racistisch geweld tegen 15-jarige jongen

Het incident vond zondag plaats op het station van Aarschot. De video is online gezet door een vriendin van de moeder van het slachtoffer en is in Nederland en België veel gedeeld via sociale media. Zo meldt Nieuwsblad.

De man (35) en twee vrouwen (31 en 43) schreeuwen racistische opmerkingen naar de jongen, terwijl hij rustig op de trein staat te wachten. Hij blijft in eerste instantie kalm, maar als de woordenwisseling oplaait, vallen er klappen.

De man valt de jongen aan en duwt hem het spoor op. Als hij weer op het perron probeert te krabbelen duwt de man hem terug. In de val trekt hij de man mee het spoor op. Daar slaat hij de man een aantal keer hard tegen zijn hoofd. Na een worsteling wordt het groepje door omstanders uit elkaar gehaald.

Onaanvaardbaar

De burgemeester van Aarschot reageert geschokt. „Dit gedrag mag niet onbestraft blijven. Iemand op de sporen duwen is crimineel. Dit is levensgevaarlijk en onaanvaardbaar”, aldus de burgemeester.

De drie volwassenen zijn opgepakt door de politie. Ze waren onder invloed van drank en drugs. Een van de vrouwen (31) is uiteindelijk weer vrijgelaten.

De video is inmiddels door Facebook verwijderd en de vrouw die de beelden online zette, is tijdelijk geblokkeerd.