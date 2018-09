Persoon klem tussen vrachttrein en vrachtwagen na botsing

Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Door een botsing tussen een vrachttrein en een tankwagen bij Pernis, in het Rotterdamse havengebied, is een man gewond geraakt. Het slachtoffer zat enige tijd bekneld en is met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht, meldt de veiligheidsregio. Het is onbekend hoe hij eraan toe is.