’Driekwart banen is zinloze tijdsvulling’

Men moet jongeren nu opleidingen laten doen waar in de toekomst vraag naar is. Ook sprak men over bullshit jobs; 80% van alle werk van nu is overbodig. Ongeveer driekwart van al het werk dat in de westerse maatschappij wordt gedaan, is niets meer dan zinloze tijdsvulling en draagt niets bij aan een betere wereld.

Hieronder valt het leeuwendeel van de banen in het management, financiële dienstverlening, communicatie, marketing en administratie. Mensen met onzinbanen zijn sterk vertegenwoordigd in de kletsende klasse, de vergadertijgers, die excelleren op de buis en in de media.

Slechts een kwart van de banen levert producten en diensten waar daadwerkelijk behoefte aan is. Zij kunnen bij een staking de boel ontregelen. Als bankiers, juristen of pr-mensen dit doen, zal niemand er erg in hebben.

Er is dus genoeg aanbod van mensen. Men hoeft geen werkkrachten elders te werven. Hiërarchie is de doodsteek, platte organisaties hebben de toekomst.

Wilma Beskers, Borculo