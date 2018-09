Glamping 2.0: caravan met twee verdiepingen en dakterras

De luxe caravan is van alle gemakken voorzien. Hij is uitgerust met een luxe keuken, heerlijke bedden, een mooie douche en een toilet. De wandeling met wc-rol naar het toiletgebouw is dus niet meer nodig.

Het bedrijf Kabe bestaat 60 jaar en om dat te vieren hebben ze dit luxueuze model ontwikkeld. De caravan met dakterras is helaas nog niet te koop en slechts een showmodel.