Aanhouding in Hoogeveense moordzaak

Marcel Hoogerbrugge Ⓒ OPSPORING VERZOCHT

HOOGEVEEN - In Engeland is woensdagochtend een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen. Zijn lichaam werd donderdagavond 20 december vorig jaar gevonden in een appartement aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen.