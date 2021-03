Verkiezingsplannen doorgerekend: moet de supermarkt betalen voor het café?

Premium

Kiezen in ’t land van Rupsje Nooitgenoeg

Nog twee weken tot de verkiezingen en ik verheug me enorm op de komende tijd. Het lijkt me heerlijk om even in die bubbel te kruipen waar je niets anders hoort dan het kloppende hart van onze democratie, in plaats van het amechtig gehijg van een land dat na een jaar corona op apegapen ligt.