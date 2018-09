Bij als Jinek terug is

In het begin vond ik dat Nadia Moussaid het best wel leuk deed, maar het begint mij steeds meer op te vallen dat ze behoorlijk partijdig is en geen kritische vragen stelt. Dat viel mij ook weer op toen er gesproken werd over het feit dat allochtonen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Er worden geen vragen gesteld wat de achterliggende oorzaken daarvan zouden kunnen zijn.

Geesje Visser, Kampen