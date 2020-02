’Weg met slechte naam happy ending-salons’

Een apparaatje dat rimpels moet laten verdwijnen krijgt de handen na één behandeling nog niet op elkaar. Ⓒ Aldo ALLESSIE

UTRECHT - Tienduizenden belangstellenden worden de komende dagen verwacht bij editie dertien van de Nationale Gezondheidsbeurs. Maar of die naam nou zo gelukkig gekozen is? Bezoekers krijgen een karrenvracht aan kwaaltjes gepresenteerd. Een mens zou zo maar ongezonde stress kunnen krijgen van een rondje beursvloer. Of rimpeltjes krijgen van de zorgen. En die zijn al helemaal taboe in de Utrechtse Jaarbeurs.