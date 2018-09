Geld kwijt aan bankieren

Daarna hebben we een stortvloed van veranderingen over ons heen gekregen. Wilde je iets van het oude systeem behouden, dan moest je daar maar voor betalen. Ik noem bijvoorbeeld het krijgen van afschriften en betalen met acceptgirokaarten.

Nu kan men in de toekomst bij mijn bank alleen nog mobiel bankieren. Daar heb je natuurlijk wel een smartphone of tablet voor nodig. Heb je die niet, dan is er een alternatief, maar daar wordt nog aan gewerkt. Het zal wel weer extra betalen worden...

Joke van Leeuwen,

Amersfoort