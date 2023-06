Nederlander in Nieuw-Zeeland cel in voor downloadsite MegaUpload

De rechtbank in Auckland. Ⓒ ANP / AFP

AUCKLAND - Een Nederlander is donderdag in Nieuw-Zeeland veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf, omdat hij een belangrijke rol speelde bij MegaUpload, een van de grootste downloaddiensten ter wereld. Bram van der K., oorspronkelijk afkomstig uit Zwolle, is onder meer schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie.