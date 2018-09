’Zeeslag’ om Normandische Sint Jacobsschelpen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ries van Wendel de Joode

LE HAVRE - Slepende Brits-Franse conflicten over de visserij op Sint Jacobsschelpen in Normandische wateren hebben geleid tot een heuse zeeslag. De Normandische tak van het kanaal France 3 berichtte dat Franse vissers Britse collega’s hebben weggejaagd door op de Britse boten in te varen. Ze bestookten de schepen ook met vuurwerk, stenen en andere voorwerpen.