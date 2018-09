GroenLinks uit de bocht met promopraatje

Al tijdens de uitzending klaagden kijkers dat het emotionele optreden van Klaver een puur promoverhaal voor Groenlinks was. Dat bleek niet ver van de waarheid: de volgende dag dook het fragment op in advertenties voor het partij-evenement Kantine In Actie.

Daarvoor had GroenLinks echter geen toestemming van KRO-NCRV, de omroep achter Laat op één, zo bleek woensdag na vragen van De Telegraaf. Na contact tussen de omroep en GroenLinks heeft de partij woensdag besloten de beelden te verwijderen.

„We willen discussie over de inhoud van de ode, niet over de beelden”, twitterde Klaver over het voorval. „Daarom vervangen we ’m (…) met de tekst.” Op het feit dat hij de beelden überhaupt niet mocht gebruiken, gaat hij niet in.