Geheimzinnige vergiftiging in gevangenis

Fentanyl. Ⓒ Hollandse Hoogte

CHILLICOTHE - Personeel en gevangenen in een gevangenis in de Amerikaanse staat Ohio zijn het slachtoffer van een vooralsnog mysterieuze vergiftiging. Die is mogelijk veroorzaakt door een soort opiaat of de zeer sterke pijnstiller fentanyl. Plaatselijke media in Chillicothe meldden dat zeker vijftien personeelsleden, vijf verpleegsters en een gevangene zijn blootgesteld. Een aantal van hen is niet meer aanspreekbaar.