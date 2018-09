Man en vrouw vast voor reeks branden Brabant

WAALWIJK - Met de arrestatie van een dertigjarige man en een 29-jarige vrouw uit Waalwijk denkt de politie een reeks brandstichtingen te hebben opgehelderd. Vermoedelijk was sprake van gerichte acties. Het stel wordt ervan verdacht dat ze auto’s in brand hebben gestoken in Waalwijk, Kaatsheuvel en Oosterhout.