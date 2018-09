Albanese inklimmers bij honderden vrachtwagens in Moerdijk

Alleen al op de parkeerplaats Streepland, aan de A16 vlakbij de Moerdijkbrug, zijn het afgelopen jaar al 105 illegale migranten uit vrachtwagens geplukt. Die verstoppen zich in een maisveld en bosjes die tussen de parking en het NS-station Lage Zwaluwe liggen.

„De achterblijvende rommel duidt op honderden migranten”, schrijft burgemeester Jaques Klijs aan minister Grapperhaus (Justitie). Hij constateert dat zelfs de kleine zeehaven van Moerdijk al steeds vaker te maken krijgt met inklimmers. Daar zijn dan wel geen ferry’s te vinden, maar wel steken er dagelijks zeeschepen de Noordzee over. Volgens de burgemeester is nog niet vastgesteld dat ook hier verstekelingen aan boord klimmen, maar dat dit met een capaciteit van ’3 politieagenten in de zeehaven nauwelijks een slang kunnen maken om de haven veilig en integer te houden’.

Illegale migranten kiezen steeds vaker voor Nederland

De illegale migranten kiezen steeds vaker voor Nederland, omdat in navolging van Frankrijk ook België steeds harder optreedt tegen dit fenomeen. Transport en Logistiek Nederland ziet dat de voornamelijk Albanese jonge mannen steeds verder van de havens op zoek zijn naar geschikte vrachtwagens. Zo is naast Moerdijk ook de parkeerplaats langs de A12 bij De Meern, vlak achter Utrecht, al een hotspot.

Klijs vreest dat na de drugsproductie nu ook migratie een groot beslag op de politie gaat leggen. Hij wil de overlast op parkeerplaats Streepland aanpakken door bosjes weg te zagen en een sloot te verbreden. Dat alleen al kost 150.000 euro. Dat geld vraagt hij van het Rijk, omdat dat een van de eigenaren van de grond is. „Maar dat is niet genoeg om het probleem op te lossen. Er zou een landelijk opererend team moeten komen dat hiermee aan de slag gaat, wil je voorkomen dat je een waterbedeffect krijgt, en de problemen daarna elders opduiken.”