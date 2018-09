Arrestaties spyshop-aanslag

Dat melden bronnen rond het onderzoek aan De Telegraaf en is door de politie bevestigd. De drie zouden betrokken zijn geweest bij de aanslag op de medewerker van de spyshop. De aanhoudingen zijn door knap recherchewerk razendsnel verricht. Een van hen was in de buurt van een woning die in het onderzoek naar voren was gekomen. De andere twee verdachten werden in de tuin aangehouden.

Een persoon wilde dinsdagochtend de medewerker bij de ingang van het bedrijf voor afluister- en volgapparatuur liquideren met een vuurwapen, maar het wapen weigerde. De medewerker werd toen zwaar mishandeld met het wapen en raakte ernstig gewond. De vluchtwagen die gebruikt is bij de liquidatiepoging is teruggevonden en volledig uitgekamd op sporen.

