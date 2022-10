LIVE | Vervolg rechtzaak ’Tindermoord’

Onze verslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Op de vroege ochtend van 6 maart bestormde Thomas R. de studentenwoning van Mieke in Leeuwarden. R. zou via datingapp Tinder in contact zijn gekomen met de Amerikaanse student Mieke, maar werd afgewezen.

Toch bleef hij haar berichten sturen en werd langzaamaan een stalker, die niet kon verkroppen dat Mieke een nieuwe liefde had gevonden in Tom. De afwijzing moest Mieke helaas met de dood bekopen. De verdachte werd rond 5 uur ’s morgens net over de Duitse grens aanhouden door de Duitse politie.

Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een studentenwoning aan de Tweebaksmarkt in het centrum. Ze was meermaals gestoken. Ook haar vriend Tom is aangevallen door Thomas R. Hij wordt ook verdacht van het gooien van een molotovcocktail tegen de woning, waardoor er tevens brand ontstond.