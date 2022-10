LIVE | Vriend gedode studente 'Tindermoord': dader handelde planmatig

Onze verslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

In haar studentenwoning stak R. (27) Oort in de nacht van 5 op 6 maart met een mes dood. Ze had vijftien steekletsels. Haar 26-jarige vriend raakte zwaargewond bij de steekpartij. Het stel hield 's avonds met wat vrienden een huisfeest. R. was verliefd op Oort en zag, staand voor de woning, het koppel met elkaar dansen.

R. heeft het steken toegegeven. Nadat hij een molotovcocktail tegen het appartement had gegooid, was hij met een hamer via een balkondeur binnengekomen. Deze spullen had hij opgehaald uit zijn woonplaats Leek. R. ontkent dat hij een plan had. Volgens hem was hij geobsedeerd door Mieke en zijn al zijn acties "automatisch" gegaan. "Hij wist precies wat hij aan het doen was", aldus de partner van Oort. "We zijn gestoken op plekken waar we het kwetsbaarst zijn. Het is door puur geluk dat ik het heb overleefd."

R. had Oort in het najaar van 2021 leren kennen via Tinder. Hun relatie ging na een aantal weken bergafwaarts en Oort kreeg een relatie met de 26-jarige man. "We gingen uit en samen sporten, ik hielp haar met een schoolopdracht en we bezochten vrijdags de markt", aldus de partner. "We hadden het ook over het bezoeken van de woning van haar ouders in Spanje en windsurfen. Het was al snel een heel serieuze relatie."

De ouders en zus van Oort volgen de strafzaak vanuit de Verenigde Staten. Zij hebben videoboodschappen opgenomen, die werden afgespeeld. Oorts vader komt uit Het Bildt, een streek nabij Leeuwarden. In zijn video waren jeugdbeelden van Oort te zien. Volgens hem heeft R. iedereen misleid, ook de politie. Oorts moeder vindt dat R. misbruik heeft gemaakt van de eenzaamheid van haar dochter.

R. zat voorovergebogen en durfde niet naar de beelden te kijken. "Het spijt me zo", zei hij in tranen. Het OM komt dinsdagmiddag met de strafeis.