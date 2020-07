Corona-uitbraak bij café Hillegom, bezoekers moeten thuisblijven

Mensen die op een andere dag tussen woensdag 8 en donderdag 16 juli in het café zijn geweest, krijgen het advies goed op hun gezondheid te letten. Ze moeten de komende twee weken in de gaten houden of ze verkouden worden, keelpijn krijgen, hoesten, kortademig worden, koorts krijgen of niets meer kunnen ruiken of proeven. Als dat gebeurt, moeten ze binnenblijven en contact opnemen met de GGD. „Je blijft thuis en je hebt geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is”, luidt de oproep van de GGD.

Als bezoekers over twee weken nog niet ziek zijn geworden, gelden voor hen weer de gebruikelijke richtlijnen die in heel Nederland gelden.

In het Zeeuwse Goes is ook een lokale uitbraak, een zogenoemd cluster, van het coronavirus. Verpleeghuizen daar laten voorlopig minder bezoekers toe.