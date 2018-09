Straf geëist voor haatzaaien tijdens protest

De Hagenaar heeft als een van de sprekers uitlatingen gedaan die volgens het OM strafbaar zijn. Zo verwijst hij naar de slag bij Kaybar in 629, waarbij Joden werden verdreven, onderworpen of gedood. De verdachte riep dat „het leger van Mohammed zal terugkeren” en ook zei hij dat „zij zullen blijven spreken tot de Chaam (Syrië) gezuiverd wordt van deze Joden”, waarna het publiek „dood aan de zionist, vuile Joden” scandeert. Dit is hem volgens de aanklager aan te rekenen als het aanzetten tot haat en geweld tegen de Joodse bevolkingsgroep.

Verdachte niet aanwezig bij zitting

De verdachte was woensdag niet op de zitting. Het is onbekend waar hij is. Hoewel de onrust na 2014 is afgenomen, is het volgens de aanklager belangrijk toch nog de grenzen aan te geven. De officier verwees naar de beelden die nog steeds op internet staan. „Dat betekent dat ook het gif van de uitlatingen zich nog steeds verspreidt en zijn haatzaaiende werk doet.”

De zaak heeft veel vertraging opgelopen, omdat het OM eerst niet-ontvankelijk werd verklaard. In hoger beroep werd besloten dat vervolging toch kon doorgaan.

Tussen 2012 en 2014 was het onrustig in de Schilderswijk. Zeker zes personen zijn tot celstraffen veroordeeld voor het ronselen van jongeren, die zich aansloten bij terreurorganisaties in Irak en Syrië.