Cel geëist voor fraude bij goede doelen

De beide verdachten vormden samen het bestuur van de vier fondsen die door twee steenrijke vrouwen waren gevuld met ruim 200 miljoen euro om goede doelen te steunen.

De FIOD begon een onderzoek nadat de Belastingdienst alarm had geslagen over absurd hoge kosten bij de stichtingen. Van 24 miljoen euro die tussen 2008 en 2012 is besteed, ging de helft op aan kosten. Voorzitter René V. (60) uit Oosterhout factureerde namens Loyens & Loeff in totaal 6,5 miljoen euro. Penningmeester Peter G. (68) uit Den Bosch bracht 2 miljoen euro in rekening bij de stichtingen.

Volgens de aanklager hebben ze zich schuldig gemaakt aan vervalsing van facturen en verduistering.

Twee rijke vrouwen

V. leerde de twee rijke vrouwen leren kennen als belastingexpert en baas van het kantoor van Loyens & Loeff in Eindhoven. De vrouwen waren op zoek naar een goede besteding van hun vermogen en vroegen hem als voorzitter van de vier stichtingen. Uiteindelijk ging het grootste deel van zijn werktijd op aan de goede doelen.

Loyens & Loeff vond het onverantwoord om de stichtingen te laten opdraaien voor het riante uurtarief van René V. Het kantoor dwong hem in 2015 tot een vertrek.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie werden René V. en Peter G. geschorst als bestuursleden van de stichtingen. De officier van justitie betitelde het optreden van de voorzitter en penningmeester als wanbestuur. „Het eigen belang stond voorop”, aldus de aanklager.

’Integer geweest’

René V. vertelde de rechtbank in Den Bosch woensdag dat hij integer is geweest omdat hij de twee vrouwen altijd duidelijk heeft gemaakt dat hij zijn commerciële tarief van gemiddeld ongeveer 600 euro per uur hanteerde. Ze beseften dat en gingen akkoord omdat ze hem graag als voorzitter wilden hebben.

De officier van justitie gelooft dat niet en zegt dat de vrouwen juist geschokt hebben gereageerd op de buitensporige en torenhoge kosten.

De verdediging komt donderdag aan het woord. De rechtbank doet op 28 september uitspraak.