Jihadist die mogelijk drone-aanslag voorbereidde voor de rechter

De zaak van Abdulkadir Ü., verdacht van lidmaatschap van Al-Qaeda, is het eerste geval waarbij een Nederlandse jihadist in beeld is vanwege het beoogde gebruik van drones als terreurwapen. De nationaal terreurbestrijder NCTV waarschuwde in april 2017 al voor het gebruik van dit middel door terroristen.

Aanleiding voor de zorg van de terreurbestrijder was het destijds groeiende ’innovatieve vermogen’ van Islamitische Staat. De NCTV signaleerde dat IS-mediakanalen het gebruik van bomdrones verheerlijkten en dat die in Syrië en Irak al met succes waren toegepast. In april van dit jaar waarschuwde drone-expert en onderzoeker Kay Wackwitz tijdens een congres in de RAI ook voor het gevaar. „De westerse samenleving is nu vrij weerloos tegen een vijandige drone-aanval, bijvoorbeeld met explosieven of voor spionage”, zei Wackwitz tegen De Telegraaf.

