Zeven jaar cel geëist tegen Vlaardingse jihadist met drones

Ook is de ex-techniekstudent Abdulkadir Ü naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij Al-Qaeda. Terug in Nederland zocht hij naar informatie om drones te bouwen en anti-vliegtuigraketten. Hij was zeer geïnteresseerd in gifgas, ontstekers en het uitschakelen van vliegtuigen en had een handleiding 'How to build your own bazooka'. Ook stelde hij op internet veel over dat hij verlangde naar een martelaarsdood.

De FBI waarschuwde Nederland voor de man en ook de AIVD hield hem in de gaten. De zaak van Abdulkadir Ü. is het eerste geval waarbij een Nederlandse jihadist in beeld is vanwege het beoogde gebruik van drones als terreurwapen. De nationaal terreurbestrijder NCTV waarschuwde in april 2017 al voor het gebruik van dit middel door terroristen.

Abdelkadir Ü. is slim, technisch onderlegd en licht autistisch. Volgens zijn advocate hangt hij allerlei verhalen op aan anderen om interessant te doen en hangt hij helemaal niet het jihadistische gedachtegoed aan. 'Terwijl de kogels boven je hoofd vliegen, geeft God je rust', pochte hij op sociale media. Maar dit soort quotes had hij van horen zeggen, beweert hij achteraf.

Op zijn telefoons en computers staan tientallen video's van geweld, onthoofdingen, Osama bin Laden en andere Al-Qaeda-kopstukken. ,,Ik kreeg dat doorgestuurd via Telegram, je klikt erop en dan zie je opeens een nare video. Ik heb het niet zelf opgezocht en heb niks met IS te maken. Ik wilde mensen te schokken door dit soort video's door te sturen. Dan had ik mijn lolletje weer gehad die dag.’’

Het OM stelt echter dat hij wel degelijk bezig was een aanslag voor te bereiden, al was het doel nog niet concreet. Hij heeft training ondergaan in Syrië en droeg bij daar bij aan de terroristische groep en terug in Nederland bleef hij in contact met strijdmakkers. Hij wilde vanuit hier bijdragen aan de strijd.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets.