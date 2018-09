Tweede aanhouding voor dood man (83) in Arnhem

Ⓒ DIJKSTRA BV

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft een tweede verdachte aangehouden in de zaak van een 83-jarige Hagenaar die tijdens een ruzie zwaargewond raakte en later overleed. Het gaat om een 26-jarige man uit Velp. Eerder arresteerde de politie al een 27-jarige verdachte uit Arnhem.