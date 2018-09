’Libiërs laten gevangen migranten achter’

In de buurt braken de afgelopen dagen gevechten uit tussen rivaliserende strijdgroepen. Het personeel van het detentiecentrum heeft de benen genomen. De gedetineerden zitten er al dagen zonder voedsel.

Libië is een chaos sinds dictator Muammar Kaddafi in 2011 werd gedood door milities die door de NAVO werden gesteund. Kaddafi was tijdens zijn regime ook de baas over de toenmalige mensensmokkel door zijn land heen, van Afrika naar Europa. Sinds zijn val bemoeien allerlei clans en bendes zich daarmee. De anarchie heeft veel smokkelaars en jihadisten aangetrokken, terwijl de stammen en clans elkaar te lijf gaan.