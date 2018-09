Protestacties politie steeds zichtbaarder voor publiek

Eindhoven bijt woensdag het spits af met de 'afsluiting' van de binnenstad. Zaterdag zal in Sittard tijdens de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht geen politie zijn, omdat de agenten naar een cao-bijeenkomst gaan. Maandagochtend zal de politie ,,een cordon'' vormen rond het Centraal Station in Utrecht. Deze gemeente gaat ervan uit dat de acties geen hinder voor het publiek opleveren en zegt daarover afspraken te hebben gemaakt met de ACP, NPB, ANPV en VMHP.

Dinsdag is er geen politie bij het eerste vragenuurtje na het reces in de Tweede Kamer. Dat betekent ook dat er geen persoonsbeveiliging is in het gebouw. Kamervoorzitter Khadija Arib laat weten dat de actie geen gevolgen zal hebben voor de vergadering. ,,De Kamervergaderingen zijn een groot goed, de vergadering gaat gewoon door", aldus Arib. In de ochtend zal de politie folders uitdelen in het centrum van Den Haag.

De afgelopen tijd schroefde de politie al het uitdelen van bekeuringen terug, vergezelde ze geen deurwaarders meer en controleerde ze minder flitspalen. Ook hebben de bonden de voorlichtingsdesks van de politie opgeroepen hun werkzaamheden te verminderen.