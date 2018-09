’Belgische zakenman in mysterieuze omstandigheden omgekomen in Moskou’

Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. Het zou gaan om vice-president Bruno Charles De Cooman.

De Cooman werd aangetroffen onder het raam van zijn appartement. Volgens de politie in Moskou vertoonde zijn lichaam ’kenmerken van een val van grote hoogte’. Het Russische persbureau TASS meldt dat er een onderzoek is gestart. De Belg was hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het overlijden nog niet bevestigd.

De woning van de topman is gelegen nabij het Rode Plein, meldt De Morgen.