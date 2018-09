Ryan Gosling naar de maan

Na een groot persoonlijk verlies solliciteert Neil Armstrong (Ryan Gosling) in ’First man’ bij de NASA en wordt aangenomen.

Het oudste filmfestival van de wereld vierde woensdagavond de aftrap van z’n 75e editie in stijl. Met een veelbelovend programma en met een openingsfilm die er zijn mocht. Ryan Gosling geeft in First man gestalte aan de eerste mens die voet op de maan zette. Een kleine stap met een lange aanloop.