Voortvluchtige moordenaar (73) aangehouden

Kobus Lorsé (73)

ROOSENDAAL - Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagmiddag tijdens een bliksemactie de voortvluchtige moordenaar Kobus Lorsé (73) aangehouden. Lorsé, die in de jaren negentig gold als een van de grootste drugsbaronnen van Nederland, sloeg op de vlucht toen hij vorige maand tot twaalf jaar werd veroordeeld voor het doodschieten van zijn schoonzoon John Wassink. Het slachtoffer werd vier jaar geleden vermoord in zijn woonwagen bij zijn autobedrijf in Roosendaal.